EMEKLİNİN OCAK ZAMMI ne olacak? İlk ipuçları

Milyonlarca emekli şimdiden gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Elbette oranın ne olacağını bugünden kestirmek güç ama ilk veri, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminiyle geldi. Açıklanan oran yüzde 31,92. Bu tahmin emeklilere yapılacak zamla ilgili de önemli ipuçları veriyor. İşte ortaya çıkan tablo...

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