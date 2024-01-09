Emeklinin gözü refah payında! Seyyanen artış gelir mi? En düşük emekli maaşı…

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, zam farkının nasıl giderileceğine çevrildi. Yüzde 11'lik zam farkını gidermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatif formüller üzerinde duruyor. Çalışmalar önce Maliye Bakanlığına ardından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Peki masadaki formüller neler? İşte detaylar...

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