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Emeklinin gözü refah payında! Seyyanen artış gelir mi? En düşük emekli maaşı…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 08:59
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, zam farkının nasıl giderileceğine çevrildi. Yüzde 11'lik zam farkını gidermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatif formüller üzerinde duruyor. Çalışmalar önce Maliye Bakanlığına ardından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Peki masadaki formüller neler? İşte detaylar...
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