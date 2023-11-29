Emeklinin gözü maaş artışında! Maaşlar arası makas daralacak mı?

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Gözler ise en önemli belirleyici olan enflasyon rakamlarında. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65. Yılbaşına bir ay kala, enflasyon oranına göre zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklisi arasındaki farkın eşitlenmesi gündeme geldi. İpucunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "zam oranlarını dengelemek gerekir" ifadeleri ile verdi. Peki bu durum maaşlara nasıl yansır? İşte hesaplamalar...

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