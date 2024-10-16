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Emeklilikte yeni sistem! Hesaplama değişiyor

Emeklilikte yeni sistem! Hesaplama değişiyor

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 16.10.2024 11:28
Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yeni sistem geliyor. Maaş hesaplama yöntemi değişiyor, prim günü aylığı artıracak. Detayları A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.
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