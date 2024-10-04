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Emeklilikte katsayı formülü ne?

Emeklilikte katsayı formülü ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:48
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alacağı gündemde. Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Hak kaybının önlenmesi için çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Emekli maaş farkına ilişkin masadaki en güçlü formül ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Emeklilikte katsayı formülü ne?
Emeklilikte katsayı formülü ne?
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