Emeklilikte katsayı formülü ne?

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alacağı gündemde. Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Hak kaybının önlenmesi için çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Emekli maaş farkına ilişkin masadaki en güçlü formül ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.