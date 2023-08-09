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Emeklilikte iki reform geliyor! Kamu toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 10:25
Kadınlara emeklilik hakkı, ev kadınına sosyal güvence, Annelere yıpranma hakkı, Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı. Öte yandan Erdem, "Toplu sözleşmeden uzlaşı çıkar mı?" sorunu da yanıtladı.
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