Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SGK'lılarla eşitlenecek. Ayrıntılar için Mehmet Zeyrek ve konuğu aktardı.