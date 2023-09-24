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Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor

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Giriş: 24.09.2023 14:32
Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SGK'lılarla eşitlenecek. Ayrıntılar için Mehmet Zeyrek ve konuğu aktardı.
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