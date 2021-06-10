Emeklilik yaşı düşebilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli nasıl olunur? Kimler borçlanabilir? Ne tür borçlanmalar var?

Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir. Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olma şartlarını merak ediyor. Emeklilik yaşını düşürmek isteyen vatandaşlar için borçlanma yoluyla erken emeklilik şartı bulunuyor. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indirimiyle hem kadınlar hem de erkekler erken emekli olabiliyor. İşte, erken emeklilik için merak edilen tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.