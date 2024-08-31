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Emeklilik sistemine düzenleme! Prim, yaş, çalışma süresi...

Emeklilik sistemine düzenleme! Prim, yaş, çalışma süresi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:01
Hükümet emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Açıklama; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Üzerinde çalışılan sistemde, dikkat çeken detaylar var. İşte ayrıntılar…
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Emeklilik sistemine düzenleme!
Emeklilik sistemine düzenleme!
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