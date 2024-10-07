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Emeklilik sistemi değişecek mi?

Emeklilik sistemi değişecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 11:14
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut emeklilik sisteminin prim sayısı ve yaş bakımından değerlendirilerek bir kez daha ele alınması gerektiği mesajını verdi. Avrupa'daki emeklilik yaşına dikkat çeken Güler, şu an uygulanan sistemi hakkaniyetli görmediğini belirtti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili detayları aktardı.
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Emeklilik sistemi değişecek mi?
Emeklilik sistemi değişecek mi?
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