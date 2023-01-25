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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 11:39
EYT düzenlemesi, TBMM'de yasalaşma aşamasına geldi. Emeklilik hesaplamalarında merak edilenler var. SSK'lılar için 3600 Bağkurlular için 4500 gün emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. TÜKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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