Emeklilik hayali kuranlar dikkat: hesaplı emeklilikte son günler! Başvuru için ne yapmalı?

Çalışma temposunun içindeki milyonlarca işçiyi ilgilendiren emeklilik konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Hesaplı emeklilik için sayılı günler kaldı. Asgari ücret üzerinden yapılan borçlanmada asgari ücrete gelen zamdan etkilenmemek için dilekçe verip başvuru yapmak yeterli. Peki vatandaşlar hangi adımları atmalı? Aradaki fark ne kadar? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN