Emeklilik hakkı, vergi kolaylığı, evde bakım ücreti… Engelliye dört koldan destek

Son dakika ekonomi haberi... Engelli ve engelli yakınlarına belirli şartlarda destek sağlanıyor. Bu destekler engelli ve yakınına maaş, erken emeklilik, hibe imkanı ve vergi kolaylığı olarak ön plana çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

ENGELLİYE DÖRT KOLDAN DESTEK

1. KENDİSİNE 661-991, BAKANA 1.797 TL

2. ERKEN EMEKLİLİK

3. İŞ KURANA 65 BİN TL

4. VERGİ KOLAYLIĞI