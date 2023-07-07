Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak. Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yıldız açıkladı. Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yıldız açıkladı.