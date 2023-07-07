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Emeklilerin zam oranı belli oldu

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Giriş: 07.07.2023 23:14
Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak. Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yıldız açıkladı. Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yıldız açıkladı.
Emeklilerin zam oranı belli oldu
Emeklilerin zam oranı belli oldu
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