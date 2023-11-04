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Emeklilere yönelik yeni intibak düzenlemesi olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

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Giriş: 04.11.2023 10:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşlarına yönelik yeni bir intibak düzenlemesi olacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verildi. İşte detaylar...
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