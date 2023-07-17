17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emeklilere maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı!

Emeklilere maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2023 14:08
Emekli maaşlarına gelen zam düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin gözü yeni aylıklara çevrildi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte yüzler güldü. Yeni torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşı ve emekli maaşları arttı. Emekliye yüzde 25'lik zammın ardından maaş takvimi araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur'lunun hesaplarına yatmaya başladı
Emeklilere maaş müjdesi geldi!
Emeklilere maaş müjdesi geldi!
Körfez ziyaretinde ne olacak?
Körfez ziyaretinde ne olacak?
Kamu tasarruf genelgesi! İşte yeni yol haritası
Kamu tasarruf genelgesi! İşte yeni yol haritası
Ekonominin gündeminde ne var?
Ekonominin gündeminde ne var?
Şimşek ve Erkan Hindistan’a gidecek
Şimşek ve Erkan Hindistan'a gidecek
Körfez’in 4 ana maddesi
Körfez'in 4 ana maddesi
Körfez turu başlıyor! İşte ilk durak
Körfez turu başlıyor! İşte ilk durak
Düğün turizminde hedef 1 milyar dolar!
Düğün turizminde hedef 1 milyar dolar!
6 ayda ihracat rekoru!
6 ayda ihracat rekoru!
Türk marinalarına hücum
Türk marinalarına hücum
Arsa altından 3 kat fazla kazandırdı
Arsa altından 3 kat fazla kazandırdı
Gözler G-20 toplantılarında!
Gözler G-20 toplantılarında!
Daha Fazla Video Göster