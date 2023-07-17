17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Emeklilere maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı!
Emekli maaşlarına gelen zam düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin gözü yeni aylıklara çevrildi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte yüzler güldü. Yeni torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşı ve emekli maaşları arttı. Emekliye yüzde 25'lik zammın ardından maaş takvimi araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur'lunun hesaplarına yatmaya başladı