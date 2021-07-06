06 Temmuz 2021, Salı
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Emeklilere çifte müjde! Zamlı maaş ve ikramiyeler ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı yatacak mı?
Milyonlarca emekli, 2021 Kurban Bayramı öncesinde kinci bayram ikramiyesi için beklemedeydi. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından beklenen tarihi duyurdu. Peki, Kurban bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek canlı yayında aktardı.