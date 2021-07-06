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Emeklilere çifte müjde! Zamlı maaş ve ikramiyeler ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı yatacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 14:25
Milyonlarca emekli, 2021 Kurban Bayramı öncesinde kinci bayram ikramiyesi için beklemedeydi. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından beklenen tarihi duyurdu. Peki, Kurban bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek canlı yayında aktardı.
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