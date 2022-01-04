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Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?

A Haber
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Giriş: 04.01.2022 13:36
Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu. Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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