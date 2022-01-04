Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?

Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu. Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN