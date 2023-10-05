05 Ekim 2023, Perşembe
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Emekliler İstanbul’u terk ediyor! İşte emeklilerin tercih ettiği 5 şehir
İstanbul'dan emekli olan birçok kişi, bir çok sebeple diğer şehirlere göç etmeye başladı. Megakentten göçün temel nedenleri arasındaysa trafik sorunları ve kalabalık şehir stresi gibi sebepler bulunuyor. İşte emeklilerin yerleşmeyi tercih ettikleri o iller...