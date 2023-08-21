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Emekliler için "ARA ZAM" sinyali! Emekliye ara zam ne kadar ve yüzde kaç olacak?

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 09:44
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, milyonlarca emekli de ara zam beklentisinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklama bu beklentiyi güçlendirdi. Peki ara zamda beklenti ne yönde? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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