Emekli zammı ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

Emekliler için hangi formüller konuşuluyor? 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı gelir mi? Seyyanen zam işçilerin kıdem tazminatı tavanına ve memurların ikramiyelerine yansıyacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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