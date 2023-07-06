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Emekli zammı ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 09:52
Emekliler için hangi formüller konuşuluyor? 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı gelir mi? Seyyanen zam işçilerin kıdem tazminatı tavanına ve memurların ikramiyelerine yansıyacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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