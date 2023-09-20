EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak? 2024’te memur zammı yüzde 50’ye yaklaşacak! En düşük memur maaşı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılacak memur zammının yüzde 50'ye yaklaşacağını açıkladı. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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