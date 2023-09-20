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EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak? 2024’te memur zammı yüzde 50’ye yaklaşacak! En düşük memur maaşı...

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 10:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılacak memur zammının yüzde 50'ye yaklaşacağını açıkladı. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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