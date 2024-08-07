Emekli zam farkları bugün hesaplarda

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından fark ödemesi bugün yapılacak. Düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

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