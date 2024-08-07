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Emekli zam farkları bugün hesaplarda

Emekli zam farkları bugün hesaplarda

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 09:12
Güncelleme:07.08.2024 09:14
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından fark ödemesi bugün yapılacak. Düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
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Emekli zam farkları bugün hesaplarda
Emekli zam farkları bugün hesaplarda
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