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EMEKLİ ve MEMURA ne ZAM yapılacak? Maaş zamları nasıl hesaplanacak? SGK Uzmanı Ali Duman A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 13:59
Emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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