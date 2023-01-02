EMEKLİ ve MEMURA ne ZAM yapılacak? Maaş zamları nasıl hesaplanacak? SGK Uzmanı Ali Duman A Haber'de anlattı

Emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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