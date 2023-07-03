Emekli ve memur zamları belli olacak! Emekliye nasıl yansıyacak?

Ve kritik haftaya girildi. Gözler memur ve memur emeklisinin temmuz zamlarına çevrildi. Başkan Erdoğan seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını duyurmuştu. Yaklaşık yüzde 85 zam anlamına gelen artış için bayram sonrası Meclis'i işaret etti. Memurlar ne kadar zam alacak? Emekli maaşları bundan nasıl etkilenecek? Ayrıntılar haberimizde...

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