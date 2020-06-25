Vatandaşlar "Nasıl emekli olurum?", "Hangi şartlar gerekli?", "Prim günümün kaç olması lazım?", "Yaşımın kaç olması lazım?", "Sigortalı sürem ne kadar olacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o soruları yanıtladı. İşte erkekler ve kadınlar için emekli olmanın formülleri…

Vatandaşlar "Nasıl emekli olurum?", "Hangi şartlar gerekli?", "Prim günümün kaç olması lazım?", "Yaşımın kaç olması lazım?", "Sigortalı sürem ne kadar olacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o soruları yanıtladı. Erdem, 3 tarihe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte erkekler ve kadınlar için emekli olmanın formülleri…