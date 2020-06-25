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Emekli olmanın formülleri neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında detayları anlattı! Bu yıllara dikkat! |Video

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Giriş: 25.06.2020 12:09
Güncelleme:25.06.2020 12:10
Vatandaşlar "Nasıl emekli olurum?", "Hangi şartlar gerekli?", "Prim günümün kaç olması lazım?", "Yaşımın kaç olması lazım?", "Sigortalı sürem ne kadar olacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o soruları yanıtladı. İşte erkekler ve kadınlar için emekli olmanın formülleri…

Vatandaşlar "Nasıl emekli olurum?", "Hangi şartlar gerekli?", "Prim günümün kaç olması lazım?", "Yaşımın kaç olması lazım?", "Sigortalı sürem ne kadar olacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o soruları yanıtladı. Erdem, 3 tarihe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte erkekler ve kadınlar için emekli olmanın formülleri…

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