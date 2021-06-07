Emekli olmak isteyenlere müjde! Yapılandırmadan emeklilik çıktı

Yapılandırma yasasından milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa müjde çıktı. Buna göre Bağ-Kur'lu daha az ödeme yaparak ihyalarını gerçekleştirerek emekli olabilecekler. Üstelik 5 puanlık da indirimden yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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