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Emekli olmak isteyenlere müjde! Yapılandırmadan emeklilik çıktı
Yapılandırma yasasından milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa müjde çıktı. Buna göre Bağ-Kur'lu daha az ödeme yaparak ihyalarını gerçekleştirerek emekli olabilecekler. Üstelik 5 puanlık da indirimden yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.