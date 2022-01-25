Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı zam farkı ne zaman yatacak? Emekli 2021 Ocak zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin hak sahibine 2022 yılı Ocak ayı zam farkları 27 Ocak’ta ödenecek. Harp veya vazife malullüğü aylığı alanların da 2021 yılına ilişkin ek ödemeleri aynı tarihte yapılacak.