25 Ocak 2022, Salı
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Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı zam farkı ne zaman yatacak? Emekli 2021 Ocak zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin hak sahibine 2022 yılı Ocak ayı zam farkları 27 Ocak’ta ödenecek. Harp veya vazife malullüğü aylığı alanların da 2021 yılına ilişkin ek ödemeleri aynı tarihte yapılacak.