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Emekli maaşlarına zam ne zaman? Cevdet Yılmaz: oransal artış ve enflasyon farkı baz alınacak

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Giriş: 25.09.2023 11:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayınında emeklilere yönelik yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulundu. Cevdet Yılmaz, "Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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