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Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kim ne zaman maaş alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 09:45
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. Maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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