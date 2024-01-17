Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kim ne zaman maaş alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. Maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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