Emekli maaşına ek zam çalışması Kabine toplantısında ele alınacak

Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine’ye geliyor. Farklı formüllerin yer aldığı çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Peki masadaki formüller neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.

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