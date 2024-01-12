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Emekli maaşına ek zam çalışması Kabine toplantısında ele alınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 13:38
Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine’ye geliyor. Farklı formüllerin yer aldığı çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Peki masadaki formüller neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
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