Emekli maaşı promosyonları artıyor! Promosyonlar yeniden hesaplanıyor | Banka promosyonu ne kadar oldu?

Emekli ve memurlara yapılan zamla birlikte, bankaların promosyon rakamları da değişti. 15 bin lirayı bulan promosyon teklifleri konuşulmaya başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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