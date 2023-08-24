Emekli maaşı ne kadar olacak? Kademeli zam mı yapılacak? Seyyanen zam ve enflasyon farkı…

Mart ayından önce 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Son gelişmelerle birlikte, emekli maaşlarına da bir ara zam yapılması gündemde. Ekim ayında meclisin açıklmasıyla birlikte gündeme gelecek ilk konulardan biri olması bekleniyor emekli maaşlarının. Peki ne kadarlık bir zamdan bahsediyoruz? Düzenlemede neler var? Detaylar haberimizde...

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