EMEKLİ MAAŞI: Masada hangi rakamlar var? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Milyonların gözü kritik toplantıda. En düşük emekli maaşına zam toplantısı ne zaman yapılacak? Hangi formüller masada? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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