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EMEKLİ MAAŞI: Masada hangi rakamlar var? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:46
Milyonların gözü kritik toplantıda. En düşük emekli maaşına zam toplantısı ne zaman yapılacak? Hangi formüller masada? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Masada hangi rakamlar var?
Masada hangi rakamlar var?
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