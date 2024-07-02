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Emekli maaş zammı için 10 farklı senaryo! Kim, ne kadar maaş alacak, hangi maaşlar değişecek?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.07.2024 16:05
Yarın haziran ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Farklı senaryolar var. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmamı Emin Yılmaz aktardı.
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Emekli maaş zammı için 10 farklı senaryo!
Emekli maaş zammı için 10 farklı senaryo!
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