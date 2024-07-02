Emekli maaş zammı için 10 farklı senaryo! Kim, ne kadar maaş alacak, hangi maaşlar değişecek?

Yarın haziran ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Farklı senaryolar var. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmamı Emin Yılmaz aktardı.

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