18 Ağustos 2023, Cuma
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Emekli kök maaşına zam gelecek mi? SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Hükümet memura yeni zam teklifini açıkladı. Emekliler ile ilgili nasıl bir çalışma yapılıyor? Emekli kök maaşına zam gelecek mi? SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin A Haber'de değerlendirdi.