- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emekli ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık çalışma başlattı
Emeklinin merakla beklediği olası ikramiye zammıyla ilgili flaş gelişme... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramiye müjdesi emeklileri sevindirirken, gözler enflasyonun nasıl yansıtılacağına çevrildi. 3 formül öne çıkıyor. Bunlara göre bin 89, bin 146- bin 161 veya bin 545 lira olabilecek.