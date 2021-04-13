Emekli ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık çalışma başlattı

Emeklinin merakla beklediği olası ikramiye zammıyla ilgili flaş gelişme... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramiye müjdesi emeklileri sevindirirken, gözler enflasyonun nasıl yansıtılacağına çevrildi. 3 formül öne çıkıyor. Bunlara göre bin 89, bin 146- bin 161 veya bin 545 lira olabilecek.