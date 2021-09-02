Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak | Emeklilik düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş hem de ikramiyeleri artıracak olan 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte yüksek emeklilik aylığının önü açılıyor, emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak ve düzenleme herkesi kapsayacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.