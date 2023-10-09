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Emekli ek zam alacak mı? Emekliye zam ne zaman yapılacak?

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 15:22
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere seyahat ve tatil müjdesi verdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, detayları aktardı.
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