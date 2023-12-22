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Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 10:16
Çalışmayanlar ne yapmalı? Çalışanlar ne için beklemeli? Aralık ile ocak arasındaki fark nasıl? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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