Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Çalışmayanlar ne yapmalı? Çalışanlar ne için beklemeli? Aralık ile ocak arasındaki fark nasıl? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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