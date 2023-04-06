Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak?

Yaklaşık 15.6 milyon emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ile aylıkları Ramazan bayramından önce yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

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