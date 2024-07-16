16 Temmuz 2024, Salı
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Emekli adayları yıl bilmecesi! 2024 mü 2025 mi avantajlı?
Emekliliğin eşiğine gelenlerin yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biri de, hangi yılda emekli olmanın daha avantajlı olduğu. Zira sosyal medyada 2024 sonunda emekli olmanın 2025'e kıyasla daha yüksek maaş sağladığı iddiası dolaşıyordu. Ekibimiz o iddiayı uzmanına sordu.