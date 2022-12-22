22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektronik eşyada bandrol bedelleri aynı kaldı! Cep telefonu için bandrol bedeli 20 euro

Elektronik eşyada bandrol bedelleri aynı kaldı! Cep telefonu için bandrol bedeli 20 euro

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 08:59
Yurt dışından gelen elektronik eşyalarda bandrol bedelleri 2023 yılında aynı kaldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, cep telefonları için 20 Euro, bilgisayarlar için 10 Euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret açıklanıyor
Asgari ücret açıklanıyor
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Bandrol bedelleri aynı kaldı!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücrette final günü!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Külliye’de asgari ücret toplantısı
Külliye'de asgari ücret toplantısı
Dolar-euro-gram altın ne kadar?
Dolar-euro-gram altın ne kadar?
Rekabet Kurumu’ndan “Kartel” kararı
Rekabet Kurumu’ndan “Kartel” kararı
Elektrik ve doğal gaza zam var mı?
Elektrik ve doğal gaza zam var mı?
Hangi araç için ne kadar MTV?
Hangi araç için ne kadar MTV?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücrette tarih netleşti
Asgari ücrette tarih netleşti
Daha Fazla Video Göster