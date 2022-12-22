Elektronik eşyada bandrol bedelleri aynı kaldı! Cep telefonu için bandrol bedeli 20 euro

Yurt dışından gelen elektronik eşyalarda bandrol bedelleri 2023 yılında aynı kaldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, cep telefonları için 20 Euro, bilgisayarlar için 10 Euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN