Elektrikte kademeli fatura dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını belirterek, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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