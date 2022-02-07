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Elektrikte kademeli fatura dönemi

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 09:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını belirterek, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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Elektrikte kademeli fatura dönemi
Elektrikte kademeli fatura dönemi
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