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Elektrikte 3 adımlı çözüm

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 10:09
Elektrik abonelerinden gelen şikayetler üzerine enerji yönetimi tarifelerle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Yüksek elektrik faturalarına üç adımlı çözüm üzerinde çalışılıyor. Talepler ne? Düzenlemede hangi formül öne çıkıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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