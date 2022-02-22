22 Şubat 2022, Salı
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Elektrikte 3 adımlı çözüm
Elektrik abonelerinden gelen şikayetler üzerine enerji yönetimi tarifelerle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Yüksek elektrik faturalarına üç adımlı çözüm üzerinde çalışılıyor. Talepler ne? Düzenlemede hangi formül öne çıkıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.