31 Ocak 2023, Salı
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Elektrik ve gazda yeni indirim müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrikte yeni indirim müjdesi verdi. Fiyatlarda düşüşün devam etmesi durumunda, indirim için mart ayını işaret etti. A Haber muhabiri Murat Sekban ve konuğu Oğuzhan Akyener indirim beklentisinin ayrıntılarını aktardı.