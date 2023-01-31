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Elektrik ve gazda yeni indirim müjdesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 14:20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrikte yeni indirim müjdesi verdi. Fiyatlarda düşüşün devam etmesi durumunda, indirim için mart ayını işaret etti. A Haber muhabiri Murat Sekban ve konuğu Oğuzhan Akyener indirim beklentisinin ayrıntılarını aktardı.
Elektrik ve gazda yeni indirim müjdesi
Elektrik ve gazda yeni indirim müjdesi
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