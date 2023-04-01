01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik ve doğalgaza indirim bugün başlıyor

Elektrik ve doğalgaza indirim bugün başlıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 10:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği elektrik ve doğalgazda tarife indirimi bugünden itibaren geçerli olacak. İndirim faturalara nasıl yansıyacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
TOGG’da yüzleri güldürecek hesap!
TOGG'da yüzleri güldürecek hesap!
Elektrik ve doğalgaza indirim bugün başlıyor
Elektrik ve doğalgaza indirim bugün başlıyor
EYT maaşları ne zaman yatacak?
EYT maaşları ne zaman yatacak?
62,2 milyar TL ekonomik kazanç
62,2 milyar TL ekonomik kazanç
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde sona doğru
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru
EYT’lilere ilk maaş ne zaman?
EYT'lilere ilk maaş ne zaman?
Başvuru yapacak EYT’liler dikkat!
Başvuru yapacak EYT’liler dikkat!
Togg bataryası ne kadara dolacak?
Togg bataryası ne kadara dolacak?
Karadeniz gazının rezervi mi artacak?
Karadeniz gazının rezervi mi artacak?
İşte tablo ve olası rakamlar
İşte tablo ve olası rakamlar
Enerjide yeni müjde ne?
Enerjide yeni müjde ne?
Faturalara nasıl yansıyacak?
Faturalara nasıl yansıyacak?
Daha Fazla Video Göster