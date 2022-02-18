18 Şubat 2022, Cuma
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Elektrik ve doğal gazda indirim ve destekler! Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak?
Meskenler için 210 kilovatsaat üzerinden indirim gelecek. Esnafa yeni kademe getirilecek. Getirilecek kademe esnafa yüzde 25 indirim olarak yansıyacak. 4 milyon haneye doğal gaz desteği verilecek.Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.