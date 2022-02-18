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Elektrik ve doğal gazda indirim ve destekler! Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak?

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 10:06
Meskenler için 210 kilovatsaat üzerinden indirim gelecek. Esnafa yeni kademe getirilecek. Getirilecek kademe esnafa yüzde 25 indirim olarak yansıyacak. 4 milyon haneye doğal gaz desteği verilecek.Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.
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