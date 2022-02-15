15 Şubat 2022, Salı
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Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Yüksek elektrik faturaları uzun zamandır gündemde. Faturaların düşmesi için yeni çalışmalar başlıyor. Peki, faturalardaki yükün azaltılmasına yönelik hangi çözümler masada? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.