15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik faturasına yeni destek geliyor

Elektrik faturasına yeni destek geliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 10:34
Yüksek elektrik faturaları uzun zamandır gündemde. Faturaların düşmesi için yeni çalışmalar başlıyor. Peki, faturalardaki yükün azaltılmasına yönelik hangi çözümler masada? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?
Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?
İndirimi yansıtmayana 3 ayrı ceza
İndirimi yansıtmayana 3 ayrı ceza
Etiketler değişti! İndirimi başladı
Etiketler değişti! İndirimi başladı
Hangi ürünün fiyatı ne kadar olacak?
Hangi ürünün fiyatı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster