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Elektrik faturalarında yeni indirim yolda mı? Vergi muafiyeti gelir mi?

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 11:51
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda. Son aylarda artan elektrik faturalarına yönelik vergi muafiyeti gelebilir mi? Elektrik faturalarındaki KDV oranları düşürülecek mi? TÜKONFED Enerji Komisyonu Üyesi Mustafa Koçulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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