06 Şubat 2022, Pazar
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Elektrik faturalarında yeni indirim yolda mı? Vergi muafiyeti gelir mi?
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda. Son aylarda artan elektrik faturalarına yönelik vergi muafiyeti gelebilir mi? Elektrik faturalarındaki KDV oranları düşürülecek mi? TÜKONFED Enerji Komisyonu Üyesi Mustafa Koçulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.